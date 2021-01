You're watching Werben

Wer bislang keine Gelegenheit hatte, mit dem neuen Anime-Fußballspiel Captain Tsubasa: Rise of New Champions auf Tuchfühlung zu gehen, der kann ab sofort eine Konsolendemo des Titels ausprobieren. Die Testanwendung ist kostenlos auf Nintendo Switch und Playstation 4 verfügbar und bietet Fans das Tutorial, sowie den Modus "Offline-Versus". Die folgenden vier Fußballmannschaften sind in der Demo erhältlich:



Nankatsu Mittelschule

Toho Akademie

Furano Mittelschule

Musashi Mittelschule



