Switch-Edition von Lollipop Chainsaw RePOP erklärt

Am 12. September erscheint Lollipop Chainsaw RePOP, ein Remaster mit mehreren grafischen Verbesserungen des Kultklassikers Lollipop Chainsaw aus dem Jahr 2012. Es erscheint nicht nur für PC, PlayStation und Xbox, sondern auch für die deutlich schwächere Switch-Hardware, was viele dazu veranlasst hat, sich zu fragen, wie sehr es sich bei diesem Format um ein Remaster handelt.

Jetzt hat uns Game Designer Yoshimi Yasuda in einem langen X-Post mehr über die Switch-Version erzählt und in einem weiteren separaten Beitrag auch etwas Switch-Gameplay geteilt. Er schreibt unter anderem, dass "die Auflösung FHD ist, was eine Verbesserung gegenüber der HD-Auflösung der Originalversion darstellt". Er gibt jedoch zu, dass die Bildrate "mit 30 Bildern pro Sekunde die gleiche wie in der Originalversion" ist.

Moderne Effekte, die Switch nicht unterstützt, fehlen im Vergleich zu den anderen Versionen ebenfalls, aber das Studio "hat die Beleuchtung für jede Bühne optimiert". In den beiden folgenden Beiträgen könnt ihr den vollständigen Beitrag lesen und euch ein kurzes Video des Gameplays der Switch-Version ansehen.