Switch 2 zeigt seine Leistung in neuen Star Fox Vergleichen

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Über Nacht gelang Nintendo für begeisterte Star Fox Fans eine große Überraschung: ein Remake von Star Fox 64 (oder Lylat Wars, wie es in Europa genannt wurde). Obwohl die Leute offensichtlich begeistert sind, haben viele darauf hingewiesen, dass Star Fox 64 tatsächlich ein Reboot des ursprünglichen Star Fox vom Super Nintendo war, was dies zum zweiten Remake desselben Spiels macht, und sogar zum dritten, wenn man bedenkt, dass Star Fox Zero von 2016 eine "Neuinterpretation" von Star Fox 64 war.

In den Stunden seit der Ankündigung haben engagierte Fans fleißig daran gearbeitet, Inhalte zum neuen Remake zu produzieren, und wir dachten, wir teilen zwei davon, von denen wir glauben, dass sie allgemein interessant sind, erstellt von den YouTubern GVG und Gabochi. Dies sind zwei nebeneinander-Grafikvergleiche, basierend auf dem, was wir bisher von Star Fox gesehen haben, im Vergleich zu Star Fox 64 und Star Fox Null.

Sieh dir unten an, wie viel besser die Grafik in der Switch-2-Version ist.





Star Fox erscheint am 25. Juni exklusiv für die Switch 2. Wenn Sie mehr über das Spiel lesen möchten, haben wir bereits sowohl den Preis als auch eine kleine Überraschung für Nintendo-64-Fans behandelt.