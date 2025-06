Switch 2 verkauft sich innerhalb von vier Tagen 3,5 Millionen Mal und ist damit die bisher am schnellsten verkaufte Nintendo-Hardware

HQ

Wir wussten, dass der Nintendo Switch 2 einen sehr steilen und langen Weg vor sich haben würde, wenn er auch nur in die Nähe des satten Verkaufsrekords von Switch von über 150 Millionen ausgelieferten Einheiten kommen wollte. Allerdings haben wir auch für das Nachfolgesystem einen sehr starken Start erwartet. Dies wurde eindeutig erreicht.

Nintendo hat nun bestätigt, dass es in den ersten vier Tagen, in denen der Switch 2 auf dem Markt war, gelungen ist, 3,5 Millionen Einheiten auszuliefern. Das reicht aus, um die Konsole zur bisher am schnellsten verkauften Hardware von Nintendo zu machen und übertrifft das, was die Switch und auch die Wii erreichen konnten.

Die Frage ist, wie man nun an diesen immensen Erfolg anknüpfen kann, nachdem die hektische Launch-Woche vorbei ist, denn normalerweise dauert es mehrere Wochen, bis eine Konsole den Meilenstein von fünf Millionen verkauften Einheiten überschreitet. Das Switch 2 verfolgt, um diese Erwartung zu zerschlagen.