Switch 2 verfügt über schnelleres WLAN und unterstützt Amiibos

HQ

Es sind noch drei Wochen bis zur Switch 2, die am 2. April in einem speziellen Event vorgestellt wird, aber dank der US-amerikanischen FCC (via The Verge) wissen wir jetzt ein wenig mehr über das Gerät.

Unter anderem wird enthüllt, dass Nintendo das WLAN des Geräts auf Wi-Fi 6 aufgerüstet hat, während beim Vorgänger Wi-Fi 5 lief, was im Grunde eine schnellere Verbindung bedeutet. Viele hätten auf Wi-Fi 6E oder Wi-Fi 7 gehofft, aber es scheint, dass wir das vergessen können.

Eine weitere Neuigkeit ist, dass bestätigt wurde, dass Sie den Switch 2 über USB-C-Buchsen sowohl an der Ober- als auch an der Unterseite des Geräts aufladen können, was für diejenigen nützlich ist, die tragbar spielen und gleichzeitig aufladen möchten, in diesem Fall ist das Aufladen an der Unterseite nicht ganz optimal.

Zu guter Letzt ist auch bestätigt, dass die richtigen Joy-Con NFC zu den gleichen Bedingungen wie das aktuelle Switch-Modell unterstützen werden, was hoffentlich bedeutet, dass du deine Amiibos weiterhin verwenden kannst - und vielleicht bedeutet sogar, dass Nintendo sie weiterhin veröffentlichen wird.