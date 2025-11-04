Switch 2 steigt in Rekordzeit auf über 10 Millionen verkaufte Einheiten

HQ

Nintendo hat offiziell bestätigt, dass sich die Switch 2 bis zum 30. September weltweit satte 10,36 Millionen Mal verkauft hat. Das bedeutet, dass sie es geschafft haben, den Schwung seit dem erfolgreichen Start vor einigen Monaten aufrechtzuerhalten. Entsprechend wurden die Marktprognosen angepasst - von 15 auf 19 Millionen Switch 2 Einheiten.

Dies kann mit der ursprünglichen Switch verglichen werden, die neun Monate brauchte, um zehn Millionen zu erreichen - etwas, das die Switch 2 in deutlich kürzerer Zeit erreicht hat. Ein klares Zeichen dafür, dass die Nachfrage nach der Konsole nach wie vor groß ist. Aber es gibt natürlich einige Vorbehalte: Die Herausforderung für die Zukunft wird darin bestehen, den Schwung aufrechtzuerhalten, das Spielangebot frisch zu halten und Produktions- und Vertriebsprobleme zu vermeiden.

Für uns Konsumenten und Branchenbeobachter sind zwei Aspekte besonders interessant: wie schnell die Switch 2 den nächsten großen Meilenstein erreichen kann – und wie Spiele die Hardware-Verkäufe weiter ankurbeln werden. Faktoren, die umso wichtiger werden, je näher der Black Friday und die Weihnachtszeit rücken. Die wichtigste Zeit des Jahres.

Haben Sie eine Switch 2 gekauft oder planen Sie, dies zu tun?