Switch 2 scheint unglaublich langlebig zu sein

Es gibt natürlich viele von euch, die sich eine Switch 2 gekauft haben und bereits in den Sommerurlaub gefahren sind und jetzt in ihrer Hängematte Mario Kart World spielen. Aber einige von Ihnen sind wahrscheinlich ein wenig besorgt, zu unvorsichtig mit dem Gerät umzugehen, das kaputt gehen kann. Auch wenn Sie es in einer richtigen Tragetasche aufbewahren, muss es herausgenommen werden, um verwendet zu werden.

Aber... Es scheint, dass Sie sich keine allzu großen Sorgen um die Haltbarkeit von Nintendos neuer Konsole machen müssen. Youtuber JerryRigEverything wollte die Hardware etwas genauer unter die Lupe nehmen und hat das Gerät für einen Blick akribisch auseinandergenommen und sich sogar dazu entschlossen, die Haltbarkeit zu testen.

Und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Trotz des Abziehens der Displayschutzfolie (wovon Nintendo abrät) hatte das Gerät trotz etwa 50 ziemlich guter Schläge mit einer Zange kein Problem, weiterhin einwandfrei zu funktionieren.

Schauen Sie sich den Clip unten an und entspannen Sie sich. Sie müssen sich keine allzu großen Sorgen um Ihre Switch 2 machen, Nintendo hat sie für die Ewigkeit entwickelt.