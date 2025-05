Switch 2-Konsolen kommen vor der Veröffentlichung bei amerikanischen Händlern an

HQ

Die Switch 2 wird endlich am 5. Juni veröffentlicht, und wenn ihr euch Sorgen über Änderungen in letzter Minute gemacht habt, haben wir jetzt einige beruhigende Neuigkeiten zu bieten. GameRant und My Nintendo News berichten, dass mehrere Läden in den USA damit begonnen haben, die Konsolen auf Lager zu haben, komplett mit Bildbeweisen von Mitarbeitern in den sozialen Medien (die inzwischen entfernt wurden).

Es scheint, als sei die allerletzte Hürde vor der Premiere genommen worden und jetzt bleibt nur noch, die Tage zu zählen und sich darauf zu freuen, unsere Konsolen in die Hand nehmen zu können und mit Mario Kart World sowie anderen Titeln loszulegen.