Switch 2 hatte den mit Abstand besten Launch-Monat aller Zeiten in den USA

Gestern wurde bestätigt, dass Nintendo in Japan einen erstaunlichen Rekord gebrochen hat: Switch 2 wurde im ersten Monat zur am schnellsten verkauften Konsole aller Zeiten. Der bisherige Rekordhalter war Game Boy Advanc e mit 1.367.433 verkauften Einheiten in einem Monat, während Switch 2 diesen mit 1.538.260 Einheiten locker übertraf... eine Zahl, die die von Nintendo selbst verkauften Einheiten nicht einschließt.

Wir können jetzt berichten, dass die Situation in den USA (und, wie man vermutet, im Rest der Welt) ähnlich ist. Circana-Analyst Mat Piscatella verrät, dass die Konsole, die zuvor den besten Launch-Monat aller Zeiten im Land erlebt hatte, die PlayStation 4 mit 1,1 Millionen verkauften Einheiten war.

Dieses Ergebnis wurde jedoch von Switch 2, das in einem Monat 1,6 Millionen Einheiten verkaufte, fast vollständig zunichte gemacht. Es als unglaublich beeindruckend zu bezeichnen, ist fast eine Untertreibung.

Jetzt liegt es an Nintendo, zu beweisen, dass sie mit diesem rasanten Tempo mithalten können. Sie werden regelmäßig gute Spiele, interessante Erweiterungen, attraktive Dienstleistungen und einen stetigen Strom von Switch Online Titeln brauchen, die die Leute tatsächlich wollen. Nachdem wir Mario Kart World und Donkey Kong Bananza veröffentlicht haben, mit Metroid Prime 4: Beyond und Kirby Air Riders vor der Tür, glauben wir, dass wir uns darauf einigen können, dass es zumindest einen guten Start hingelegt hat?