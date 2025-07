Switch 2 hat sich in nur 26 Tagen über fünf Millionen Mal verkauft

HQ

Es dauerte nur vier Tage, bis 3,5 Millionen Switch 2 Einheiten verkauft wurden, was bei weitem der beste Konsolenstart aller Zeiten war. Und obwohl es noch nicht so viele Spiele für das Gerät gibt, fliegen sie weiterhin aus den Regalen.

Nintendo hat nun seine Verkaufszahlen für Switch 2 aktualisiert und enthüllt, dass in weniger als vier Wochen über fünf Millionen Einheiten verkauft wurden. Das ist fast doppelt so viel wie die Verkäufe des ersten Switch, das ebenfalls von Anfang an als Riesenerfolg galt. Die meisten Einheiten wurden in Amerika verkauft, gefolgt von Japan, dann Europa und schließlich dem Rest der Welt.

Nintendo Soup schreibt, dass die PlayStation 5 im Vergleich dazu zweieinhalb Monate brauchte, um die gleiche Zahl zu erreichen, die die Switch 2 nach nur 26 Tagen erreichte. Das erste Switch verkaufte sich nach vier Monaten fünf Millionen, was deutlich macht, was für ein überwältigender Erfolg das ist.

Mit Donkey Kong Bananza um die Ecke (von dem wir heute eine neue Vorschau haben) besteht kein Zweifel daran, dass die Plattenverkäufe noch lange anhalten werden.