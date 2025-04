Switch 2 hat keine Erfolge

HQ

Als die Xbox 360 im Jahr 2005 auf den Markt kam, hatte sie eine Funktion, die so bahnbrechend wurde, dass sie heute Standard in der Welt der Spiele ist. Die Rede ist von Achievements, die sich als so beliebt erwiesen haben, dass sie von Sony mit der PlayStation 3 vollständig dupliziert wurden, was folglich eine Generation hatte, in der die Spiele der ersten Hälfte diese Funktion vermissten, während sie in der zweiten Hälfte vorhanden war.

Auch andere Dienste haben sich durchgesetzt, nicht zuletzt Epic Games Store, Steam und Stadia. Aber es gibt eine Ausnahme... Nintendo. Weder auf der Wii noch auf der Wii U oder der Switch gibt es Spiele mit systemweiten Erfolgen, aber es gibt immer noch einige Titel, die ein integriertes Erfolgssystem haben, das nur an diesen bestimmten Titel gebunden ist. Und was ist mit Switch 2?

Bill Trinen, Vice President of Player and Product Experience, gab eine gute Antwort darauf, als Polygon ihn danach fragte, und diese Antwort lautete: "Nö."

Und da haben Sie es. Es wird sicherlich Spiele geben, die wieder ein eigenes Achievements-System haben, aber dann wird es nur an diesen bestimmten Titel gebunden sein und somit nichts ist, was außerhalb davon in irgendeiner Weise auffällt.