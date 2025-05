Switch 2 bietet sowohl Live-Untertitelung als auch Text-to-Speech mit GameChat

HQ

Eines der Features der Switch 2, auf das Nintendo anscheinend besonders stolz ist, ist das kommende GameChat, das, wie der Name schon sagt, ein Chat-Feature mit tonnenweise zusätzlichen Funktionen ist, nicht zuletzt Kameraunterstützung und vollständige Integration in das Menüsystem und die Hardware mit einem speziellen Chat-Button auf dem Joy-Con 2.

Jetzt macht GamesIndustry.biz auf zwei neue GameChat-Funktionen aufmerksam, die von Nintendo nicht offiziell angekündigt, aber dennoch in Videos vorgestellt werden. Eine davon ist, dass Sie Chats in Echtzeit transkribieren lassen können, was es viel einfacher macht, den Überblick darüber zu behalten, was Ihre Freunde in besonders stressigen Situationen gesagt haben, wenn Ihre Gedanken woanders sind - und es ist auch viel schwieriger, dummen Dingen zu entkommen, die Sie gesagt haben, wenn alles untertitelt ist.

Die zweite Funktion ist Text-to-Speech, was bedeutet, dass Sie Nachrichten schreiben können, die sich der Empfänger vorlesen lassen kann. Auf diese Weise können auch diejenigen, die nicht chatten können (deine Freundin/dein Freund schläft, das Mikrofon kaputt oder was auch immer), an Diskussionen teilnehmen.

GameChat kann bis zum 31. März nächsten Jahres kostenlos mit Switch 2 genutzt werden, dann wird es zu einem kostenpflichtigen Service, der in den Switch Online-Abonnements enthalten ist.