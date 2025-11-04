Switch 1 fehlen noch ein paar hundert Hundert, um den Nintendo DS zu überholen und die meistverkaufte Konsole des Unternehmens aller Zeiten zu werden

HQ

Heute hat Nintendo seinen Finanzbericht und die aktualisierten Verkaufszahlen für viele seiner Spiele veröffentlicht und uns die ersten Daten darüber gegeben, wie sich die Nintendo Switch 2 in den ersten Monaten ihres Lebens verkauft. Es läuft wirklich gut und hat die Prognosen des Unternehmens für dieses Geschäftsjahr sogar zum Besseren aktualisiert. Doch nun werfen wir einen Blick auf den Vorgänger, der sich immer noch recht gut verkauft. Tatsächlich steht es immer noch kurz davor, Geschichte zu schreiben.

Nach den neuesten Zahlen, die heute veröffentlicht wurden, hat Nintendo Switch bis zum 30. September 2025 fast 1,453 Millionen Spiele und 154,01 Millionen Konsolen verkauft. Das bedeutet, dass sie weniger als 10.000 Konsolen davon entfernt ist, den Nintendo DS (insgesamt 154,02 Millionen) zu übertreffen und damit Nintendos meistverkaufte Konsole aller Zeiten zu werden.

Selbst wenn sie diesen unglaublichen Meilenstein erreichen würde, wäre sie immer noch vor der PlayStation 2 (mit 160 Millionen, laut Sony) die meistverkaufte Konsole aller Zeiten. Es scheint nicht wahrscheinlich, aber wenn man bedenkt, dass die Softwareunterstützung für das System nahezu unerschütterlich bleibt, gibt es immer noch eine gewisse Hoffnung, dass dies geschehen wird.

Glaubst du, dass Nintendo Switch es schaffen wird, den Konsolenthron zu erobern?