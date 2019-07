Swery's The Good Life auf 2020 verschoben

Hidetaka 'Swery' Suehiro ist ein Entwickler, der vor allem für seine exzentrischen, einzigartigen Spiele wie The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories und Deadly Premonition bekannt ist. Nun verkündete der Entwickler, dass der Releasetermin seines neusten Spiels The Good Life nach hinten verschoben wird.

''Ein Jahr und drei Monate sind bereits vergangen seitdem das Kickstarter-Projekt sein Ziel erreicht hat. Ich kann nicht fassen dass es schon so lange her ist! Die Zeit vergeht schnell wenn man jeden Tag hart daran arbeitet ein gutes Spiel zu entwickeln,'' schriebt er auf der Kickstarter-Seite.

''In der Kampagne haben wir angekündigt, dass The Good Life im vierten Quartal 2019 erscheint und wir haben viel Unterstützung von euch erhalten. Nach langer Überlegung haben wir uns dazu entschlossen, den Plan zu verändern und die Entwicklungszeit zu verlängern, um The Good Life in der bestmöglichsten Qualität an all unsere Backer abzuliefern.''

''Es ist eine sehr wichtige, schwierige Entscheidung, doch wir haben sie getroffen weil wir daran glauben dass es die beste Entscheidung ist für all diejenigen, die das Spiel spielen werden. Deswegen bitten wir euch darum noch ein kleines bisschen länger auszuhalten, bis ihr The Good Life in euren Händen halten könnt.''

Nach der Verzögerung ist der aktuelle Zeitraum für den Release nun der Frühling 2020. Swery entschuldigt sich bei seinen Fans. ''Wir sind nur zu dieser Entscheidung gekommen, weil wir die Qualität des Spiels über alles andere stellen.'', fügt er hinzu.

Eine gute Nachricht gibt es immerhin, denn die Grafik des Spiels wurde deutlich verbessert. Mit einer Gegenüberstellung präsentieren die Entwickler die Verbesserungen.Hier gibt es das Ganze in Form eines Videos, zusammen mit einer Demo der Alpha Version.

Dazu informiert uns das Update darüber dass Hintergrund-Details hinzugefügt wurden, die Karte nun größer ist, die Shops zugänglich sind, dass sich die Fotografie in ein Minispiel verwandelt hat, dass Naomi nun über Parameter wie Hunger besitzt und noch vieles mehr.

Seid ihr interessiert an dem Spiel?