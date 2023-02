Swery: Warum sollten wir "unsere Spiele kostenlos aktualisieren" müssen?

HQ

Spieler sind es heute gewohnt, dass Spiele veröffentlicht, ständig aktualisiert werden und oft sogar kostenlose Inhalte erhalten (zusätzlich zu DLCs, die Geld kosten). Eine Person, die mit diesem Arrangement nicht glücklich ist, ist The Good Life Schöpfer und Branchenveteran Hidetaka "Swery" Suehiro.

In einem ziemlich unverblümten Post auf Twitter am Wochenende machte er deutlich, dass es nicht vernünftig ist zu denken, dass Spiele mehr Inhalte kostenlos erhalten sollten. Als Parallele vergleicht Swery es mit dem, was eine Tasse Starbucks-Kaffee kostet, was oft mehr ist als ein DLC, der mehrere Stunden dauert.

Was denkst du selbst, hat Swery einen Punkt oder ist es vernünftig, kontinuierliche kostenlose Inhaltsupdates von Spielen zu erwarten?