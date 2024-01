Swen Vincke von Larian erklärt, warum wir nicht wollen, dass Abonnements das Gaming dominieren

HQ

Als Reaktion auf die jüngsten Behauptungen des Ubisoft-Managers Philippe Tremblay, dass sich die Spieler daran gewöhnen müssten, ihre Spiele nicht zu besitzen, hat sich Larian-CEO Swen Vincke eingeschaltet, um seinen Senf dazu zu geben.

In einem Twitter/X-Thread wird deutlich, dass für Vincke die Zukunft der Branche nicht rosig sein wird, wenn sie von einem Abo-Monopol dominiert wird. "Es wird viel schwieriger, gute Inhalte zu bekommen, wenn Abonnements zum dominierenden Modell werden und eine ausgewählte Gruppe entscheiden kann, was auf den Markt kommt und was nicht", schreibt er. "Direkt vom Entwickler zu den Spielern ist der Weg."

Vincke erklärt weiter, dass, wenn Abonnements zur Norm werden, Spiele viel mehr zu einer Kosten-Nutzen-Analyse werden, als sie es ohnehin schon sind. Vincke weist auch darauf hin, dass es noch schwieriger sein wird, in einem Meer von Abo-Titeln entdeckt zu werden, als es heute der Fall ist. Es ist durchaus möglich, dass wir in einer Welt, in der es nur Abonnements gibt, so etwas wie ein Baldur's Gate III nicht sehen würden, zumindest nach Vinckes Denken.

Stimmen Sie Swen Vincke zu?