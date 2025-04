Swen Vincke, CEO von Larian, erklärt, wie modernes Schreiben von Videospielen funktioniert

HQ

Das Geschichtenerzählen in Spielen unterscheidet sich von jedem anderen Medium. Wenn man keine Visual Novel gemacht hat, in der man einem Spieler einfach erlaubt, sich durch eine Geschichte zu klicken, die von einem Autor erstellt wurde, dann muss man die Entscheidung des Spielers berücksichtigen.

Im Gespräch mit GameSpot (via PC Gamer) sprach Swen Vincke von Larian Studios darüber, wie viel Aufwand in die Entwicklung einer guten Videospielgeschichte gesteckt wird. "Narratives Design, das Schreiben von Dialogen, das Sicherstellen, dass man alle Permutationen abdeckt, Handlungsbögen über längere Zeiträume über mehrere Spiele hinweg, das sind alles unterschiedliche Disziplinen und sie erfordern Spezialisierung, und daher braucht man Leute, die es gewohnt sind, diese Dinge zu tun", sagte er.

Insbesondere Larian hat einen ziemlich einzigartigen Ansatz, wie sehr es dem Spieler ermöglicht, mit seinen Geschichten herumzuspielen. "Wir sind ein Unternehmen, das viel iteriert und viel Geschichte braucht, denn wenn man unsere Spiele spielt und sich entscheidet, etwas zu tun, möchte man, dass die Geschichte weitergeht. Jemand muss also daran gedacht haben."

Larian arbeitet derzeit an zwei Projekten, und um die Erzählungen für diese Spiele aufzubauen, sagt Vincke, dass es ein Storytelling-Team aufbaut, das den Autoren beim Aufbau zukünftiger Welten und Erzählungen hilft.