Sweetpea wurde für eine zweite Staffel verlängert

Es scheint, als ob Sky und Starz beide mehr als zufrieden mit der Leistung der schwarzen Comedy/Horror-Serie Sweetpea sind, denn nach ihrem Debüt vor einigen Monaten hat die Serie nun bereits grünes Licht für eine Rückkehr erhalten.

Das ist richtig, Sweetpea wird für eine zweite Staffel mit Ella Purnell in der Hauptrolle als Serienmörderin Rhiannon Lewis zurückkehren. Uns wurde noch kein Datum genannt, wann Sweetpea zurück sein wird oder wann die Dreharbeiten beginnen werden, aber Purnell ist derzeit mit den Dreharbeiten zu Fallout beschäftigt, so dass es zweifellos ein paar Monate dauern wird, bis nennenswerte Arbeiten an der Produktion der Serie beginnen können.

Was wir wissen, ist eine kurze Zusammenfassung der Handlung der zweiten Staffel von Sweetpea, in der es heißt: "In Staffel 2 wird Rhiannon Lewis mit aller Macht zurückkehren, während ihr Killergeheimnis weiter in die Spirale gerät und sie mehr denn je verdreht wird."

Purnell hat auch auf Instagram ein Video gepostet, in dem er über die Verlängerung spricht. Sie können das unten sehen.

