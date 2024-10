Sweetpea: Staffel 1

Es gibt keinen besseren Zeitpunkt für eine Show wie Sweetpea, um ihre Ankunft zu feiern. Diese Serie nutzt nicht nur den aktuellen Ruhm und Ruhm rund um die Hauptdarstellerin Ella Purnell (nach dem Erfolg von Fallout ), sondern ist auch von der Prämisse her eine Dexter -ähnliche Rachegeschichte über die plötzlichen mörderischen Neigungen einer scheinbar belanglosen Frau. Es ist das perfekte Paket für die gruseligste Jahreszeit des Jahres, aber lohnt es sich wirklich, es anzusehen?

HQ

In Sweetpea spielt Purnell die Rolle von Rhiannon Lewis, einer jungen Frau, die ein ziemlich miserables und unglückliches Leben hinter sich hat. Ihre Mutter hat sie in jungen Jahren verlassen, ihre Schwester verachtet sie, ihr Vater und ihr Hund sind kürzlich gestorben, und jeder auf der Welt behandelt sie wie Dreck, niemand mehr als ihre Highschool-Tyrannin Julia (Nicole Lecky), die es geschafft hat, sich ihren Weg zurück in ihr Leben zu bahnen. Dieses angehäufte Elend lässt Rhiannon ausrasten und sie beschließt, ihre Wut an einem ahnungslosen, aber geradezu schrecklichen Fremden auszulassen, bevor sie es wieder tut und schließlich oft genug die Kontrolle verliert, bis zu dem Punkt, an dem die Polizei und eine besonders hartnäckige DCI (Leah Harvey) ihr dicht auf den Fersen sind.

Kurz gesagt, dies ist Sweetpea, ein fast umgekehrter Krimi, bei dem du nicht versuchst, den Mörder zu finden, sondern Zeuge der Mörderin wirst, wie sie verzweifelt versucht, ihre Spuren zu verwischen, diejenigen, die ihnen folgen, auf falsche Wege führt und gleichzeitig gegen den Drang ankämpft, erneut zuzuschlagen und ein weiteres Opfer zu fordern. Das Wichtigste, was man darüber hinaus hinzufügen kann, ist, dass das Töten Rhiannon das Selbstvertrauen gibt, das sie braucht, um ihr Leben in Ordnung zu bringen, und sie letztendlich in eine Art romantisches Dreieck führt, während sie bei der Arbeit schnell vorankommt, indem sie sich in ihrem Job aufdrängt und als Insiderin in den Serienmörderfällen agiert, die sie verursacht. alles in ihrer Pflicht als Lokaljournalistin.

Tatsächlich gibt es viele bewegliche Teile in Sweetpea und das ist der Punkt. Diese Serie wurde so geschrieben und entwickelt, dass sich der Zuschauer oft gestresst fühlt, als Teil seiner Verbindung zu Purnells Rhiannon. Das liegt zum Teil an der unglaublich düsteren und düsteren ersten Episode, die eine Fallstudie über das Elend ist, wie ich sie erst in letzter Zeit in Killers of the Flower Moon erlebt habe. Hier hat man Mitleid mit Purnells Protagonistin und dem traurigen und einsamen Leben, das sie führt, aber dann beginnt der Mord und es wird eine viel konfliktreichere Beziehung, da sie auf der einen Seite nur böse Menschen tötet, aber auf der anderen Seite Mord eine eindeutig umrissene schreckliche Tat ist.

Werbung:

Das Interessante an Sweetpea ist, dass, wenn dies eine alternative Geschichte über die Suche nach einem Serienmörder wäre, die Polizei alle möglichen erfinderischen und genialen forensischen Techniken anwenden würde, um den Fall zu lösen, aber Sweetpea dient einem doppelten Zweck, indem es das einzige kompetente Mitglied der örtlichen Bobbies als missverstandenen und misshandelten jungen DCI sieht, So konnte Rhiannon weiter durch die Maschen schlüpfen. Es ist eine Geschichte von Katze und Maus, in der die Katze durch die Unfähigkeit des Aufsehers belastet und die Maus in einen Mantel der Anonymität und Unglaubwürdigkeit gehüllt ist.

Purnell leistet wunderbare Arbeit bei der Darstellung von Rhiannon und verleiht der Figur Persönlichkeit und Charme. Sie ist ein objektiv schreckliches Wesen, so dass ein geringeres Talent bei der Aufgabe, sie zu einer überzeugenden Hauptrolle zu machen, scheitern könnte, aber Purnell hat Erfolg und damit kann man nicht anders, als sich zu wünschen, dass Rhiannon einer Inhaftierung entgeht und sich weiterhin an den verdrehten Leuten rächt, die sich der Welt aufdrängen. Ein weiteres Highlight ist ohne Zweifel Leckys Julia, die als unerträglichster Charakter der gesamten Serie beginnt und sich stetig zu einer Art moralischem Nordstern entwickelt, jemand, mit dem man sich trotz ihrer grausamen Vergangenheit verbindet und den man wirklich lieb gewinnt.

Ich denke, dass sich die Serie mehr in eine Slasher-Mentalität hätte anlehnen können, mit befriedigenderen und blutigeren Morden, da sie sich zum größten Teil ziemlich abgeschwächt anfühlt. Ebenso, so sehr die Prämisse der Serie darin besteht, Rhiannon in einer Welt des Elends existieren zu lassen, hätten ein paar andere Charaktere, die positiver und sympathischer wären (abgesehen von Calam Lynchs AJ, der hier die Schwerstarbeit leistet), Wunder bewirkt, um Sweetpea die meiste Zeit weniger von solch einer miserablen Erfahrung zu machen. Aber nur weil man die meisten Charaktere nicht mehr mag, heißt das nicht, dass sie schlecht dargestellt sind, wobei Dino Kellys Marcus, Jon Pointing ́s Craig und Dustin Demri-Burns' Jeff ansonsten herausragen.

Werbung:

Sweetpea haut dich zwar nicht um, aber es hält dich interessiert genug, um wissen zu wollen, wie Rhiannon mit diesen Herausforderungen umgehen wird, die sie sich immer wieder selbst auferlegt. Es ist eine aufregende und oft therapeutische Prämisse, zu sehen, wie eine weniger bedeutende Person auf die Welt zurückschlägt, wobei ihre gewalttätige Natur ideal für diese Jahreszeit und Jahreszeit ist. Mit nur sechs Episoden ist es eine einfache und zeitsparende Serie, die auch zukünftige Episoden mit einem gigantischen Cliffhanger vorbereitet. Sweetpea ist ein absolut sicherer, aber sehenswerter düsterer Thriller für alle, die diesen Oktober etwas Ausgefallenes suchen.