Swatch wird nach dem chaotischen Start der Royal Pop kritisiert

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In der Welt des Sports und Gamings ist es seit langem ein Problem, dass Scalper Tickets und begehrte Hardware aufschnappen, andere daran hindern, daran zu kommen, und sie zwingen, überhöhte Preise auf dem Sekundärmarkt zu zahlen. Dieses Phänomen zeigt sich jedoch auch in anderen Bereichen, nicht zuletzt auf dem Uhrenmarkt.

Neulich brachte Swatch eine neue Uhrenkollektion namens Royal Pop heraus, und man kann mit Sicherheit sagen, dass die Leute begierig darauf waren, sie in die Hände zu bekommen. Sie im Laden zu kaufen kostete nicht viel, aber sie waren natürlich ausverkauft und bald auf eBay für Tausende von Dollar erhältlich.

Wired berichtet, dass es offensichtlich sei, dass sie ausverkauft sein würden (Ähnliches war bereits passiert), was zu unglaublichen Szenen in Städten wie Birmingham, Düsseldorf, Mailand und New York führte. Es gibt zahlreiche Videos, die das folgende Chaos zeigen, mit Berichten über Übergriffe und dem Einsatz von Tränengas gegen eifrige Uhrenkäufer.

Swatch sieht sich daher Kritik ausgesetzt, weil sie keine Maßnahmen zur Eindämmung des Chaos ergriffen haben, und es bleibt abzuwarten, ob sie diesmal ihre Lektion gelernt haben oder bei der nächsten erwarteten Sammlung auf dieselbe Lösung zurückgreifen werden.