Swat Kats scheinen endlich auf dem Weg zurück zu sein

Kultklassiker mit Klauen - Swat Kats: The Radical Squadron, scheint nun einem lang erwarteten Comeback mit einer brandneuen TV-Serie einen Schritt näher gekommen zu sein. Dies, nachdem die Serienschöpfer Christian und Yvon endlich ein Zuhause für die Ideen gefunden hatten, die das Duo für ihre pelzigen Cartoon-Freunde ausgeheckt hatte, mit grünem Licht von der Toonz Media Group und dem japanischen Studio 4°C, um mit der Produktion zu beginnen.

Für diejenigen, die in den 90er Jahren mit der Originalserie aufgewachsen sind, ist das natürlich eine fantastische Nachricht. Während das dynamische Duo T-Bone und Razor uns in ihren hochfliegenden Turbo-Kits in die Socken gehauen hat, werden die Schöpfer der Serie die Arbeit auf dem Kickstarter basieren, den sie vor zehn Jahren gestartet haben. Aber das führte später zu Problemen.

Die neuen Katzen erhalten auch ein stilvolles Update, das auf moderne 3D-Animationen und einen von Anime inspirierten Stil setzt, der dem Geist der Originalserie treu bleibt. Christian und Yvon sagten in einem Interview mit vor etwas weniger als einem Monat folgendes:

"Wie ich heute Nachmittag bereits sagte, kann ich mit Zuversicht sagen, dass unser weltweiter Neustart der SWAT-Kats wahrscheinlich von Indien in den Rest der Welt kommen wird... Das ist alles logisch... Wir haben die Fans. Wir haben die Leidenschaft. Wir haben den Enthusiasmus und wir sind auch dabei... Fortgeschrittene Gespräche mit Geschäftspartnern. Es sieht also so aus, als würde es bei SWAT [Kats] passieren. Von Indien in die Welt."

