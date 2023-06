Swamp Thing wird ein "eigenständiger" Film sein

HQ

Als James Gunn die erste Welle von Filmen und Shows präsentierte, die das neue DC-Universum ankurbeln würden, erwähnte er, dass Swamp Thing einer davon ist. Und das Projekt scheint voranzukommen und hat James Mangold als Regisseur an Land gezogen.

Er ist kein Unbekannter in Superheldenfilmen und hat zuvor sowohl The Wolverine als auch Logan gedreht, obwohl er derzeit wahrscheinlich am bekanntesten für den kommenden Indiana Jones-Film The Dial of Destiny ist. Im Gespräch mit Variety erklärt Mangold, wie Swamp Thing in das neue DC-Universum passen wird, und seine Antwort ist zumindest etwas überraschend:

"Ich bin mir zwar sicher, dass DC Swamp Thing als Franchise betrachtet, aber ich würde es als einen sehr einfachen, sauberen Gothic-Horrorfilm über diesen Mann/dieses Monster betrachten ... Ich mache einfach mein eigenes Ding damit, nur ein eigenständiges Stück."

Während also im DC-Reboot alles im selben Universum zu passieren scheint, bedeutet dies nicht unbedingt, dass sich die Superhelden ständig gegenseitig besuchen werden. Wir gehen davon aus, dass James Gunn und Peter Safran zuerst die verschiedenen Charaktere etablieren wollen, bevor sie anfangen, die Dinge zu vermischen, was wahrscheinlich eine gute Idee ist.