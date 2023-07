Swamp Thing Regisseur vergleicht seinen Film mit Frankenstein und RoboCop

Eines der überraschendsten und auch faszinierendsten Projekte aus dem kommenden Reboot DC Universe ist James Mangolds Swamp Thing. Während alles andere auf ein eher traditionelles Superheldenpublikum abzuzielen scheint, soll dies eher ein Horrorfilm ohne offensichtliche Verbindungen zum Rest des Universums sein.

Im Gespräch mit ComicBook.com erklärt Mangold, wie das Projekt zustande kam, als er James Gunn anrief, um ihn zu fragen, ob er daran interessiert wäre, "einen Gothic-Horrorfilm zu machen", der auf Swamp Thing basiert:

"In der Sekunde, in der ich hörte, dass DC einen Führungskrampf durchmachte und James das Ruder übernahm, sah ich es einfach als eine Gelegenheit, meinen Hut zu werfen – ich meine, ich habe sie einfach angerufen und gesagt: 'Bei all den Sachen, die du machst, wenn die Idee, dass ich einen Gothic-Horrorfilm mache, Die Entstehungsgeschichte von Swamp Thing passt dazu, erzähl es mir."

Es stellt sich heraus, dass Mangold auch eine ziemlich einzigartige Sicht auf den Charakter Swamp Thing hat und ihn sowohl mit Frankenstein als auch mit RoboCop vergleicht, was uns vielleicht einige Hinweise darauf gibt, was wir von dem Film erwarten können:

"Ich war im Grunde schon immer daran interessiert, eine Version von Frankenstein zu machen, und doch habe ich das Gefühl, dass 'It's alive!' genug getan wurde, aber Swamp Thing kam mir immer als diese wunderbare Version einer Frankenstein-Geschichte in den Sinn, ähnlich wie einer meiner Lieblings-Popfilme des Erwachsenwerdens, Robocop, das Original. Dieser Typ, der einfach aufwacht und in ihn verwandelt wurde, er stellt fest, dass er zu dieser Maschine geworden ist, war natürlich auch etwas, das mich an Logan fasziniert hat."

Er fährt fort, indem er erklärt, dass er einen "Horror-Noir-Film" anstrebt, und die Tatsache, dass die Figur nicht wirklich weiß, wer sie ist, ist ein Teil der Geschichte:

"Es gibt eine amnesische Qualität von: 'Wie bin ich hierher gekommen und wer hat mir das angetan?' Ich stelle mir also einen Horror-Noir-Film vor, der einer Kreatur folgt, die nicht zu sehen ist, und versucht, aus Erinnerungsfragmenten zusammenzusetzen, was passiert ist und wer es getan hat. Und nichts davon steht im Widerspruch zu Len Wein und Bernie Wrightson und all der großartigen Arbeit, die geleistet wurde... Ich stelle es nur in einen neuen Filmkontext, aber das ist alles, was sie in diesen Comics erforscht haben, und das ist so schön."

Klingt, als würden wir uns freuen. Der erste Film im neuen DC Universe ist Superman: Legacy, der im Juli 2025 Premiere hat. Swamp Thing hat noch nicht einmal ein geplantes Veröffentlichungsjahr, aber Ende 2025 oder 2026 ist eine vernünftige Vermutung.