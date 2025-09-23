Suzuki hat sein Logo geändert

HQ

In einer Zeit, in der jeder Autohersteller, der etwas auf sich hält, seine grafische Identität und damit auch sein Logo verändert oder zumindest "aufgefrischt" hat, macht natürlich auch Suzuki mit. Der japanische Autoriese hat jedoch einen vorsichtigeren Ansatz gewählt als viele Konkurrenten (einschließlich Kia, dessen neues Logo für jemanden, der nicht im Voraus weiß, was es ist oder sagt, so gut wie unmöglich zu entziffern ist) und hat das Durcheinander auf seinem silbrigen, ikonischen Emblem meist nur abgespeckt.

Offizielle Erklärung:

Die Suzuki Motor Corporation hat zum ersten Mal seit 22 Jahren das Emblem auf ihren Produkten neu gestaltet. Das neue Emblem spiegelt den neu etablierten Unternehmensslogan "By Your Side" wider und verkörpert das seit der Gründung unerschütterliche Engagement von Suzuki, sich auf den Kunden zu konzentrieren und neue Möglichkeiten für die Zukunft zu schaffen. Um dieses anhaltende Engagement zum Ausdruck zu bringen, wurde die Kontur der Corporate Identity von Suzuki, das ikonische "S", beibehalten, während ein flaches Design, das für das digitale Zeitalter geeignet ist, gewählt wurde, um neue Möglichkeiten darzustellen. Darüber hinaus wurde die traditionelle Verchromung durch hochglänzende Silberfarbe ersetzt, um die Umweltbelastung zu verringern und einen Wandel in eine neue Ära auszudrücken. Das neue Emblem wird beginnend mit Konzeptmodellen auf der "Japan Mobility Show 2025" enthüllt.