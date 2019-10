Süßes oder Saures: Overwatchs jährliches Halloween-Event ist live

Es ist wieder soweit, Halloween steht vor der Tür. Games und saisonale Inhalte gehen Hand in Hand, weshalb auch das jüngst auf der Nintendo Switch gestartete Overwatch die gruselige Atmosphäre zelebriert. Obwohl Entwickler Blizzard zurzeit in einer unangenehmen Lage steckt, wollen sie ihre Spieler mit dieser Aktion zur Abwechslung mal nicht vergraulen. Das Halloween-Event ist jedenfalls auf allen Versionen live und verspricht ein paar gruselige Skins, Sprays und Emotes, die ihr in den Beutetruhen und für euer hart verdientes Geld freischaltet. Im Video bekommt ihr einen Eindruck davon:

You watching Werben