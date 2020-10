Surviving the Aftermath erscheint auch für die Switch

Bereits im November des vergangenen Jahres konnten wir eine Vorschauversion des Survival-Aufbauspiels Surviving the Aftermath spielen, das sich aktuell im Early Access befindet. Im Frühjahr 2021 soll die eigentliche Veröffentlichung des Paradox-Titels folgen. Während der heutigen Nintendo Direct Mini wurde nun verkündet, dass Surviving the Aftermath nicht nur für Steam, Epic Game Store, Xbox One und Playstation 4, sondern auch für die Nintendo Switch erscheinen wird. Als empfohlener Verkaufspreis wurde in einer anschließenden Pressemeldung ein Betrag von 29,99 Euro genannt.

Zu möglichen Versionen für NextGen-Konsolen wurden keine Angaben gemacht. Eine Roadmap bietet Einblicke in die nächsten Entwicklungsschritte.