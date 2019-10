Survival-Hit Green Hell hüpft nächstes Jahr auf Konsole, Koop-Modus geplant

Creepy Jars Actionspiel Green Hell lief letzten Monat nach einiger Zeit im Early Access von Steam in der Version 1.0 vollständig an und konnte einige Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Deshalb haben die Entwickler nun ihre Pläne für zukünftige Inhalte bekanntgegeben. 2020 soll zum Beispiel eine Konsolenversion für PS4 und Xbox One veröffentlicht werden, Details dazu sind momentan aber noch rar. Ansonsten dürfen sich Fans auf ein richtiges Koop-Abenteuer freuen - das wurde bereits seit langer Zeit von den Spielern gefordert. Zum Jahreswechsel etwa will das Studio das Feature fertigstellen und es bis zu vier Freunden ermöglichen, an der gleichen Sitzung teilzunehmen. In naher Zukunft wird ein Update den Pflanzenanbau in Parkanlagen erlauben, außerdem verspricht Creepy Jar den Bau von Lagerhütten mit unterschiedlichen Fußböden.

You watching Werben