Surreales Abenteuer Where the Heart Leads erscheint 2022 auf dem PC

HQ

Armature Studio bringt ihren wundervoll surrealen Titel Where the Heart Leads im nächsten Jahr auf den PC, sowohl zu Steam, als auch in den Epic Games Store. Die Ankündigung geschah mithilfe eines brandneuen Trailers, ein genaues Datum für die Veröffentlichung haben wir jedoch bisher noch nicht erhalten. PC-Spieler können sich dabei vor allem auf brandneue Features des Spiels freuen.

Zuvor wurde Where the Heart Leads exklusiv auf der Playstation 4 eröffnet, doch die Ausweitung auf den PC-Markt bietet nun einige neue Möglichkeiten. Dazu zählen neue Effekte wie Nebel, neue Einstellungsmöglichkeiten, um das visuelle Erlebnis anzupassen und sogar neue narrative Sammelgegenstände gibt es im Laufe der Geschichte aufzuspüren.

Falls ihr ein Fan von narrativ getriebenen Spielen seid, empfehlen wir euch den neuen Enthüllungstrailer anzuschauen: