Surgeon Simulator Entwickler Bossa Studios entlässt ein Drittel seiner Belegschaft

Die Videospielindustrie ist derzeit voll von Studios, die gezwungen sind, die schwierige Entscheidung zu treffen, ihre Mitarbeiter zu entlassen. Das jüngste Studio, das eine Entlassungsrunde ankündigte, ist der EntwicklerSurgeon Simulator Bossa Studios, der ein Drittel seiner Mitarbeiter entlassen musste.

Laut GamesIndustry.biz wird angenommen, dass 19 Personen entlassen wurden, und diese sind " hauptsächlich in QA- und Produktionsfunktionen sowie Mitarbeiter außerhalb des Vereinigten Königreichs". Berichten zufolge beschäftigt das Studio weiterhin 40 Mitarbeiter.

In einem Statement sagte Bossa-Mitbegründer Henrique Olifiers: "Infolge dieser Blue-Moon-Situation mussten wir die schwierige Entscheidung treffen, das Studio so umzugestalten, dass es die Position widerspiegelt, in der wir uns am Ende dieses Jahres befinden, und alle unsere Bemühungen jetzt auf Lost Skies zu konzentrieren." Das bedeutet, dass wir uns in der herzzerreißenden Lage befinden, etwa ein Drittel des Studios gehen zu müssen - darunter: einige unserer engsten Kollegen.

"Während wir unser Möglichstes tun, um sie zu unterstützen, würden wir uns über jede Hilfe freuen, die unsere Branchenkollegen leisten können, um diese großartigen Menschen bekannt zu machen - oder noch besser, sie als Teil Ihres Teams einzustellen. Es wird Ihnen schwerfallen, einen besseren Spieleentwickler zu finden als einen dieser Bossianer, für den wir ohne zu zögern bürgen werden.

"Wir sagen oft, dass es schwer ist, Spiele zu entwickeln, aber nichts ist schwieriger, als zu sehen, wie Leute, die man bewundert, entlassen werden", fügte Olifiers hinzu. "Letztendlich haben wir unser Bestes gegeben, um nicht in diese Situation zu kommen, und es tut uns wirklich leid, wo wir gelandet sind."

Der 2010 gegründete britische Entwickler Bossa Studios hat an Titeln wie I Am Bread, Surgeon Simulator und I Am Fish gearbeitet. Die verbliebenen Mitarbeiter des Studios arbeiten derzeit an einem Titel namens Lost Skies, einem kooperativen Überlebensspiel für 1-6 Spieler. Mehr über Lost Skies erfährst du auf der offiziellen Website des Studios hier.