Surf's Up Fortsetzung der Serie in Arbeit

Surf's Up ist vielleicht eine der am meisten unterschätzten Animationsfilme ihres Zeitalters. Mit einem Mockumentary-Stil, großartigen Bildern und Darbietungen von Jeff Bridges, Jon Heder, Shia LaBeouf und anderen stach der Film in einer Zeit des Animationsbooms in den frühen 2000er Jahren hervor. Obwohl es sich nicht zu einem Franchise wie Kung Fu Panda oder Ich – Einfach unverbesserlich gemacht hat, könnte es bald auf dem Weg zurück auf unsere Bildschirme sein.

Wie Deadline berichtet, entwickelt Atomic Cartoons der Thunderbird Entertainment Group eine Surf's Up -Serie, die auf dem Originalfilm aufbauen wird. In 11-minütigen Episoden richtet sie sich an Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren und folgt einem übermütigen Teenie-Pinguin namens Flip, der versucht, eine Surflegende zu werden.

Cody, Big Z und Chicken Joe werden zurückkehren, aber wenn man die Altersspanne dieses Programms bedenkt, fühlt es sich etwas seltsam an, dass es auf einem 20 Jahre alten Film basiert. Hollywood macht es jedoch wie Hollywood, und wenn es sieht, dass eine IP nicht verwendet wird, die zuvor irgendwie erfolgreich war, wird es sehen, ob es wieder auf einer Erfolgswelle reiten kann.