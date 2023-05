Supraland: Six Inches Under Stealth für Game Pass hinzugefügt

Es ist erst ein paar Tage her, dass wir eine Liste der Neuzugänge zu Game Pass für die zweite Maihälfte veröffentlicht haben, aber das Xbox-Team hatte eindeutig ein weiteres Ass im Ärmel, da Supraland: Six Inches Under jetzt als Day-One-Release zum Abonnementdienst hinzugefügt wurde.

Wie Sie vielleicht schon herausgefunden haben, ist dies die Fortsetzung von Supraland, und es ist seit letztem Jahr auf dem PC erhältlich. Aber jetzt ist dieses Metroivania-Abenteuer sowohl für PlayStation als auch für Xbox verfügbar (und in Game Pass enthalten), und wir haben den Launch-Trailer unten, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten.