Supra Nero-TX2

Es ist etwas Enttäuschendes an der Tatsache, dass das schwedische Unternehmen Supra beschlossen hat, das Design seiner Nero TX -Kopfhörer nicht zu aktualisieren oder zu ändern, jetzt, da sie endlich in einer 2.0-Version erhältlich sind. Zumindest war das mein erster Gedanke, als sie vor ein paar Wochen hier im Büro ankamen. Seitdem habe ich jedoch meine Meinung in dieser Angelegenheit geändert. Ich habe einen Rückzieher gemacht, es mir noch einmal überlegt und bin zu dem einfachen Schluss gekommen, dass es am EndeSupra klug war, den Formfaktor nicht zu ändern, weil es nur sehr wenige In-Ear-Kopfhörer auf dem Markt gibt, die besser zu meinen Ohren passen als diese. Es gibt nur sehr wenige In-Ear-Kopfhörer auf dem Markt, die so klein sind, und es gibt nur wenige In-Ear-Kopfhörer auf dem Markt, die so langlebig sind, ohne die Hälfte Ihres Gehaltsschecks (und noch mehr) zu kosten.

Wenn es nicht kaputt ist... Wie die Jugend sagt, und Nero TX ist nie gebrochen worden; Im Gegenteil, Supra hat das Segment der "unter 100 Pfund" in den letzten Jahren mit eiserner Faust regiert, und nach diesem Test zu urteilen, werden sie auch noch lange auf dem Thron bleiben.

Das Design ist das gleiche, und abgesehen davon, dass es immer noch keine Scharniere am Gehäusedeckel gibt, ist das natürlich auch gut so.

Das Nero-TX2 ist der offensichtliche Nachfolger des schwedischen Bestsellers, und es wurden eine Reihe wirklich schöner Upgrades vorgenommen. Auch wenn der Preis nicht gestiegen ist (was in der heutigen Tech-Welt fast unwirklich ist), verfügen diese jetzt über eine aktive Geräuschunterdrückung, verfügen über einen Transparenzmodus und sind aus einem neuen Material geformt, das Supra Supra Aerotech FRP genannt hat, nämlich ein faserverstärkter Kunststoff, der nach Angaben der Hersteller selbst praktisch unzerstörbar ist und vor allem aus der Verteidigungsindustrie und der modernen Kampfjet-Technologie stammt. Ob das nur cleveres Marketing ist oder ob es Ihnen und mir am Ende tatsächlich wichtig ist, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass die aktive Geräuschunterdrückung eine sehr willkommene Ergänzung zu einem ohnehin schon hervorragenden Kopfhörer ist und dass sie gut funktioniert.

Sicher, Supra konkurriert hier nicht mit Sony oder JBL, aber das erwartet oder verlangt niemand, da der Nero-TX2 80 Pfund kostet, während Sonys beste ANC-Kopfhörer dreimal so viel kosten. Ich habe diese bei Spaziergängen, bei der Arbeit und vor allem im Fitnessstudio verwendet, und sie haben störende Geräusche hervorragend ausgeblendet, was ein reiner Bonus ist, da ihren Vorgängern diese Funktion völlig fehlte.

Werbung:

Winzig, super bequem und absolut fantastisch.

Auch die Audioqualität von Anrufen wurde dank des neuen Quad Response -Mikrofonsystems von Supra erheblich verbessert (da es diesmal vier Mikrofone gibt). Die Freunde, die ich angerufen und (wie üblich) terrorisiert habe, um sie zu fragen, wie meine Stimme klingt, haben alle darauf hingewiesen, wie viel natürlicher und warmer die Stimme meines schönen alten Mannes jetzt im Vergleich zu den Vorgängern ist, bei denen sich der Tonfall oft etwas roboterhaft und dünn anfühlte. Auch die Akkukapazität wurde verbessert, und der Nero-TX2 bietet jetzt atemberaubende 100 Stunden Akkulaufzeit über das mikroskopisch kleine Aufbewahrungsgehäuse und sechs Stunden pro Ladung in den Kopfhörern, wobei ANC aktiviert ist.

Der Nero-TX2 kostet etwa 80 GBP und ist in Weiß oder Mattschwarz erhältlich.

In Bezug auf die Klangqualität und die musikalische Leistung ist der Nero-TX2 natürlich sehr nah an seinen Vorgängern, mit ein paar wirklich schönen Verbesserungen. Der proprietäre Treiber von Supra (SBS8D-V3) misst acht Millimeter und klingt diesmal luftiger und größer. Hier gibt es eine Räumlichkeit und Trennung, die in der ersten Ausgabe fehlte, und zusammen mit der fantastischen Dynamik von Supra ist es leicht, den Klang dieser Kopfhörer zu lieben. Sie sind warm und haben viel Bass, ohne "boosted" oder künstlich zu sein. Außerdem sind die Artikulation und die Steuerung brillant, ohne scharf oder unangenehm zu sein, und das Nero-TX2 ist bei 70er-Jahre-Aufnahmen von Led Zeppelin genauso gut wie bei den neuesten Hardcore-Songs von Bilmuri.

Werbung:

Die Tatsache, dass es überhaupt möglich ist, diese wahnsinnige Qualität für weniger als 100 £ im Jahr 2025 zu bekommen, fühlt sich in mehr als einer Hinsicht bizarr an, und man muss einfach zugeben, dass Supra es wieder geschafft hat. Der Nero-TX2 kann definitiv mit Konkurrenten konkurrieren, die mehr als doppelt so viel kosten, und Sie werden einfach nichts auf dem Markt zum gleichen Preis finden, das mit dem Nero-TX2 konkurrieren kann, nicht heute.