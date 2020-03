Super-Saiyajin-Gott Goku verhaut Beerus im ersten DLC von Dragon Ball Z: Kakarot

Die Anziehungskraft der Dragon-Ball-Saga ist auch nach mehr als 30 Jahren ein Phänomen. Dragon Ball Z: Kakarot (hier unsere Rezension) wurde dieses Jahr veröffentlicht und mit über 2 Millionen Spielern dürfte auch dieses Kapitel ein weiterer Erfolg für Bandai Namco sein. Das Spiel bereitet sich derzeit auf eine Story-Erweiterung vor, mit der eine weitere Episode und zusätzliche Charaktere eingeführt werden.

In dieser Erweiterung ist Goku stärker als je zuvor und wir werden ihn bald in seiner brandneuen Super-Saiyajin-Gott-Form genießen können. Dank einiger Scans, die DbsHype aus dem V-Jump-Magazin veröffentlicht hat, können wir diesen starken Kämpfer in Aktion sehen.

Nach den Informationen im V-Jump, die DbsHype für uns übersetzt hat, wird das DLC eine Episode namens "A New Awakening (Erster Teil)" hinzufügen, in der Goku und Vegeta auf Beerus treffen. Dieses Kapitel kann wohl erst nach dem Beenden der Hauptgeschichte gespielt werden, was angesichts der starken Götter-Verwandlung Sinn macht. Die Transformation erhöht die Werte von Goku und Vegeta und ermöglicht es ihnen, neue Attacken freizuschalten (stärkere Varianten vom Kamehameha und Heat Flash).

Bandai Namco hat noch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin für das Add-On bekanntgegeben, wird aber "bald" mit den entsprechenden Infos rausrücken. Dragon Ball Z: Kakarot ist für PS4, Xbox One und PC verfügbar.

Quelle: Twitter.