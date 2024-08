Supermassive setzt mit Richtlinie 8020 auf interaktivere narrative Erlebnisse: "Wir wollen nicht immer wieder das Gleiche tun"

HQ

Wir haben jahrelang zu gleichen Teilen Spaß und Leid an jedem neuen Horror-Angebot, das Supermassive Games hervorbringt. Von den Wurzeln des Konzepts in Until Dawn bis hin zu ihrer beliebten Anthologie The Dark Pictures haben wir uns immer so gefühlt, als wären wir die ultimativen Horrorfilmautoren. Aber nach vier Teilen, in denen man kaum aus dem Rahmen fiel, musste etwas für die Zukunft der Serie getan werden. Während der ONL-Übertragung vor der Gamescom kündigte das Studio das Veröffentlichungsfenster für Directive 8020 an, den neuen Teil der Serie nach einer zweijährigen Pause und den Start einer neuen Staffel der Serie.

Aber bei der Direktive 8020 geht es nicht nur um "TDP im Weltraum": Jetzt hat der Spieler viel mehr Gewicht und Interaktion mit der Umgebung, um seinen Weg zur Rettung oder zu einem schrecklichen Tod zu erkunden und zu entscheiden. Wir haben mit den Entwicklern des Spiels auf der Gamescom 2024 darüber gesprochen, in einem Interview, das ihr euch unten ansehen könnt.



Natürlich sollte die Basis das bleiben, worin sich Supermassive schon immer ausgezeichnet hat: ein Kinoerlebnis, aber jetzt ist es offener.

"Wir glauben, dass wir mit der filmischen Verzweigung den Nagel auf den Kopf getroffen haben.

Wir lieben es, es zu tun, wir glauben, dass wir es gut machen, und wir wissen, dass unsere Fans es lieben."

"Aber wir schauen uns immer an, was wir als Spieler machen wollen, was unsere Mannschaft zu Hause machen will, was die Fans uns sagen (...) Und wir versuchen, neue Dinge zu erforschen, das Publikum zu erweitern und das bestmögliche Spiel zu machen, das wir können."

Die Herausforderung besteht natürlich darin, die Spannung eines kontrollierten Kinoerlebnisses aufrechtzuerhalten und dem Spieler mehr Werkzeuge und Möglichkeiten zum Erkunden und Interagieren zu geben.

"Es ist, als ob alles, was wir bei Supermassive gut machen, immer noch in diesem Spiel ist. Aber es gibt viel mehr Abschnitte, in denen sich das für die Art von Gameplay auf den Sticks öffnet."

"Ja, es gibt weniger Zwischensequenzen und mehr Erkundungen in diesem Spiel, aber es hat immer noch dieses erzählerische Gefühl. Die Verzweigungen, die wir in all den Spielen, die wir bisher gemacht haben, vornehmen mussten, sind wirklich knifflig."

Jetzt wissen wir es also. Die Richtlinie 8020 ist vielleicht keine Revolution, sondern eher eine Weiterentwicklung des Spielkonzepts, das Supermassive Games verfolgt, und wir können es kaum erwarten zu sehen, was sie 2005 für uns bereithalten, wenn The Dark Pictures: Directive 8020 veröffentlicht wird.