Supermassive Games zeigt seinen Fortschritt mit The Dark Pictures: Directive 8020

HQ

2025 war kein einfaches Jahr für Supermassive Games, das große Entlassungen im Team erlitten hat, die den Start seiner neuen Phase des Anthologieprojekts The Dark Pictures, Directive 8020, auf das zweite Quartal 2026 verschoben haben.

Die Spezialisten für Erzählungen und Horror-Adventures lassen sich von der Herausforderung jedoch nicht einschüchtern oder geben irgendetwas auf und lassen nun mit den ersten 13 Minuten von Directive 8020 ihre technischen Muskeln spielen.

Das Gameplay zeigt nicht nur die gewohnte Qualität der Zwischensequenzen des Studios, sondern hat auch das beklemmende Gefühl des Weltraumterrors perfekt eingefangen, wo es nicht nur seltsame außerirdische Kreaturen zu fürchten gilt, sondern nur einen Kristall oder ein paar Zentimeter Metall entfernt der sichere Tod.

Schaut euch diese neue Vorschau von The Dark Pictures: Directive 8020 unten an und wir werden euch bald unsere Eindrücke von unserer jüngsten Vorschau auf der Gamescom 2025 mitteilen.