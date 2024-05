Supermassive Games zeigt mehr von The Casting of Frank Stone

Im Laufe der Jahre des Bestehens von Dead by Daylight ist die Hintergrundgeschichte erheblich gewachsen und es wurden eine Vielzahl von Charakteren hinzugefügt, um die Spielwelt zu erweitern. Wir haben sogar einen Dating-Simulator, in dem die Spieler verschiedene Killer in Form von Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim romantieren konnten. Zugegeben, nicht kanonisch, aber immerhin.

Supermassive Games, bekannt für stark storyorientierte Spiele wie Until Dawn und The Quarry, arbeitet derzeit hart daran, das Universum, in dem Dead by Daylight spielt, weiter auszubauen.

The Casting of Frank Stone ist ein kommendes Spiel von Supermassive Games, das vermutlich ihren vorherigen Titeln ähneln wird, aber im selben Universum wie Dead by Daylight spielt.

Wir haben bereits einen Teaser aus dem Spiel gesehen und in den letzten Wochen haben sie Audioaufnahmen aus dem Spiel veröffentlicht, was darauf hindeutet, dass sich das Team darauf vorbereitet, es sehr bald mehr zu zeigen. In Verbindung mit der Tatsache, dass Dungeons & Dragons das nächste Kapitel in Dead by Daylight sein wird, wurden auch ein Bild und ein Gameplay-Trailer von The Casting of Frank Stone veröffentlicht, die die Protagonisten des Titels zeigen. Beides finden Sie weiter unten.