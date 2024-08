Supermassive Games versetzt mit Richtlinie 8020 die Angst in den Weltraum

Es ist fast zwei Jahre her, dass The Dark Pictures mit The Devil in Me die erste Hälfte der Horror-Anthologie fertiggestellt hat, die uns zu einer Nachbildung des Murder Hotels und Amerikas erstem Serienmörder, H.H. Holmes, führte. Seitdem wussten wir, dass die narrative Horrorspielreihe das Setting für ihren nächsten Teil radikal verändern und uns in den Weltraum führen würde, aber bis gestern wussten wir nicht, wie das aussehen würde. Nun, jetzt können wir mit Panik auf die ersten Bilder der Richtlinie 8020 blicken.

The Dark Pictures: Directive 8020 erinnert deutlich an John Carpenters Final Horizon und The Thing und erscheint 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Wir gehen davon aus, dass es wie üblich für die Serie im Oktober erscheinen wird.