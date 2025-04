Supermassive Games verschrottet Berichten zufolge geheimes Blade Runner-Projekt

HQ

Einem neuen Bericht zufolge hat Supermassive Games, das Studio hinter Until Dawn und The Dark Picture Anthology, unter anderem, die Entwicklung eines bisher unangekündigten Blade Runner Spiels eingestellt. Das Projekt befinde sich zu diesem Zeitpunkt in einem sehr frühen Entwicklungsstadium, und der Grund dafür sei eine Kombination aus kreativen Differenzen und einer internen strategischen Neupriorisierung.

Das Spiel sollte Ende 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC und die angebliche zehnte Generation von Xbox und PlayStation erscheinen. Blade Runner: Time To Live, wie das Spiel intern genannt wurde, wäre laut Insider Gaming ein charakterorientiertes Action-Adventure gewesen, in dem man die Rolle des einzigen verbliebenen Blade Runner übernommen hätte. In dem Bericht heißt es:

"Eine fesselnde Geschichte, die die philosophischen Themen von Blade Runner mit kinetischem Action-Adventure-Gameplay verbindet."

Supermassive selbst hat sich bisher nicht zu dem Leak geäußert. Es ist verdammt traurig, wenn es wahr ist, und jetzt fällt die Hoffnung stattdessen auf die Annapurnas Blade Runner 2033: Labyrinth, die sich ebenfalls in der Gefahrenzone befindet, nachdem das gesamte Team im vergangenen Herbst das Unternehmen verlassen hat.