Supermassive Games stellt cineastisches Teenie-Horrorspiel The Quarry vor, Start im Juni

2K Games wird Supermassive Games in diesem Jahr dabei helfen, ein neues Horrorspiel auf den Markt zu bringen. The Quarry soll bereits am 10. Juni auf Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series und PC (Steam) erscheinen, teilen die Entwickler via Pressemitteilung mit.

The Quarry wird als Teenie-Horrorspiel beschrieben, das in die Schuhe von Until Dawn und den Spielen der Reihe "The Dark Pictures Anthology" schlüpfen möchte. In der Handlungszusammenfassung erfahren wir, dass eine Truppe Jugendlicher am letzten Abend des gemeinsamen Sommerausflugs eine große Party schmeißt. Die ausgelassenen Feierlichkeiten werden allerdings von „in Blut getränkten Einheimischen und etwas viel, viel Düsterem" unterbrochen, was die neun jungen Menschen dazu zwingt, Entscheidungen zu treffen, die über Leben und Tod entscheiden.

HQ

Genau wie wir das von Supermassive Games kennen, werden die getroffenen Entscheidungen im Spielverlauf über den Ausgang der Geschichte bestimmen, da das Schicksal aller Charaktere im Sommercamp „Hackett's Quarry" in unserer Hand liegt. Neben dem hohen Wiederspielwert, die durch die verzweigte Geschichte entsteht, heben die Entwickler vor allem die Präsentation (insbesondere die der Gesichter) und die Lichttechnik von The Quarry hervor. Für den cinematografischen Touch sorgen zudem Hollywood-Schauspieler, wie zum Beispiel:



Ariel Winter - Abi

Miles Robbins - Dylan

Halston Sage - Emma

Zach Tinker - Jacob

Brenda Song - Kaitlyn

Siobhan Williams - Laura

Skyler Gisondo - Max

Evan Evagora - Nick

Justice Smith - Ryan

Ethan Suplee - Bobby

David Arquette - Chris

Lin Shaye - Constance

Grace Zabriskie - Eliza

Lance Henriksen - Jed

Ted Raimi - Travis



Da das Erscheinungsdatum in nicht allzu weiter Ferne liegt, kann der Publisher 2K Games bereits Auskunft zu weiteren Spielfeatures erteilen. Hervorheben wollen wir zum Beispiel das Death-Rewind-Feature: Nachdem ihr The Quarry das erste Mal durchgespielt habt, schaltet ihr eine Option frei, die es euch erlaubt, den Tod von Charakteren möglicherweise umzukehren. 2K Games beschreibt, dass die Spieler im Spielverlauf nur drei Chancen haben, Fehler rückgängig zu machen und das Schicksal einer Spielfigur möglicherweise doch noch zu retten.

Dank eines Filmmodus werdet ihr The Quarry auch als Spielfilm erleben können, der nur selten stockt, damit die Zuschauer über den weiteren Handlungsverlaufs abstimmen. Online dürfen sich insgesamt acht Spieler zum gemeinsamen Filmeabend verabreden - Crossplay zwischen den Konsolenplattformen wird es allerdings nicht geben. Wenn ihr lieber an einer Konsole spielt, könnt ihr wie gehabt den Controller weiterreichen und jedem Mitspieler die Kontrolle einer Spielfigur auftragen. Da der Schwierigkeitsgrad individuell anpassbar ist, kommen hoffentlich auch die Leute zurecht, die nur selten einen Controller in der Hand haben.

Wer The Quarry vorbestellt, erhält ein Filterpaket mit unterschiedlichen HUD-Filtern, die sich über das Bild legen. Zur Auswahl stehen ein grobkörniges 8mm-Format, die VHS-Ästhetik aus den Achtzigerjahren oder der Schwarzweißfilm. Die Deluxe Edition (Preis unbekannt) des Horrorspiels enthält dieses Bildschirmfilter-DLC ebenfalls, und die Kunden erhalten virtuelle Skins für die Hauptfiguren. Diese Kostüme erinnern visuell an die Achtzigerjahre und sie werden „am oder bis zum 8. Juli" ausgeliefert.

Darüber hinaus gibt es eine spezielle „Gorefest"-Option für den Filmmodus, die aus dem Teenie-Schreck ein FSK-18-Splatterfest macht. Ob ihr das gleiche Erlebnis auch bekommen könnt, wenn ihr selbst den Controller in der Hand habt, wissen wir leider nicht. Besitzer der Deluxe-Edition dürfen zudem bereits in ihrem ersten Spieldurchlauf auf die Death-Rewind-Funktion zugreifen, die alle anderen erst nach Abschluss der Geschichte erhalten.

Beim Kauf müsst ihr auf die Plattform achten, denn 2K unterscheidet strikt zwischen Xbox-One- und Xbox-Series-, bzw. zwischen PS4- und PS5-Spiel. Speicherstände lassen sich nicht von einem Format auf das Andere übertragen, auch nicht innerhalb einer Konsolenfamilie. Käufer der Deluxe-Edition erhalten sowohl die Last-Gen- als auch die Current-Gen-Konsolenversionen von The Quarry auf der gleichen Plattform.