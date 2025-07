Supermassive Games kündigt Entlassungen von 36 Mitarbeitern an und verschiebt die Veröffentlichung der Richtlinie 8020 auf 2026

HQ

In diesen Tagen, mit dem Abschluss des Geschäftsquartals vieler Studios und Unternehmen, ist erneut von Entlassungen in der Videospielindustrie die Rede. Eines der Studios, das Personalkürzungen angekündigt hat, ist Supermassive Games, die Schöpfer von Until Dawn (dem PS4-Original) und The Dark Pictures Anthology, deren nächstes Projekt Directive 8020 ist, das im Weltraum spielt.

Es scheint, dass sich diese Verkleinerung auch auf die Entwicklung des Spiels ausgewirkt hat, und die Richtlinie 8020, die ursprünglich in diesem Herbst erscheinen sollte, ist nun für die Veröffentlichung in der ersten Hälfte des Jahres 2026 geplant.

Die Spieleindustrie ist nach wie vor ein herausforderndes und sich ständig weiterentwickelndes Umfeld. Da wir unsere Teamstruktur anpassen, um sie besser an diese Veränderungen anzupassen, mussten wir die sehr schwierige Entscheidung treffen, ein Entlassungsberatungsverfahren zu starten, bei dem wir mit dem Verlust von bis zu 36 unserer Kollegen rechnen.

Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen, und wir wissen, dass dies für alle eine unglaublich schwierige Zeit sein wird. Unsere absolute Priorität wird es sein, allen Betroffenen volle Unterstützung zu bieten.

Wir konzentrieren uns weiterhin auf unsere anstehenden Projekte und haben beschlossen, den Start der Richtlinie 8020 auf die erste Hälfte des Jahres 2026 zu verschieben. Die Resonanz auf das Spiel war bisher fantastisch und diese zusätzliche Zeit wird uns helfen, unseren Fans das beste Erlebnis zu bieten. Wir sind zutiefst dankbar für die Geduld und Unterstützung unserer Community.

Es gibt keine Auswirkungen auf die Entwicklung von Little Nightmares III.

Wir hoffen, dass die Betroffenen so schnell wie möglich eine neue Stelle an anderer Stelle finden.