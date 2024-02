Supermassive Games in Schwierigkeiten: Entlassungen und "Projektreorganisation" folgen

HQ

Heute war definitiv ein schrecklicher Tag für viele Menschen, die in Spielestudios arbeiten. Erst vor wenigen Minuten berichteten wir über die Schließung der Spieleentwicklungsabteilung der Gute Fabrik und die Entlassung ihrer Mitarbeiter, als ein weiteres großes Studio, Supermassive Games, von einer komplizierten Situation berichtete.

In einem Statement in den sozialen Medien kündigten die Macher von Titeln wie Until Dawn, The Quarry und der Horror-Anthologie-Serie The Dark Pictures eine interne Umstrukturierung an, deren erste Konsequenz die Entlassung eines Teils ihrer Mitarbeiter sein wird.

Die Zahl der Menschen, die ihren Arbeitsplatz verlieren werden, wurde nicht bekannt gegeben, obwohl Bloomberg die Zahl der verlorenen Arbeitsplätze auf 90 und 150 als "gefährdet" einschätzt. Die Studie besagt, dass sie ihre Entwicklungspläne neu organisieren müssen, um ein lebensfähiges Unternehmen zu bleiben.

Until Dawn wurde von der Kritik als einer der besten Titel für PS4 gefeiert und wird bald eine Remastered-Version für die aktuelle Generation haben. Wir haben mit Regisseur Will Byles über die Entwicklung dieses Titels gesprochen, der seitdem einen großen Einfluss auf das Studio und das Horrorgenre hat. Es ist ein bisschen alt, aber Sie können es unten in vollen Zügen genießen.