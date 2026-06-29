Supermassive Games CEO Robert Henrysson tritt zurück

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Robert Henrysson, seit Januar 2024 CEO von Supermassive Games, hat in einem LinkedIn-Beitrag angekündigt, dass er als CEO des Studios zurücktritt und zudem seine beruflichen Beziehungen zu Nordisk Games abbricht. Henrysson leitete zuvor die Avalanche Games Group (sowohl als Vorsitzender als auch als Interims-CEO) und war eine Schlüsselfigur beim Start der Just Cause-Reihe. Später, während seiner Zeit bei Supermassive, hatte er "die Ehre, das Studio durch eine Phase intensiven Wandels in der Branche zu führen, die Kundenbasis zu erweitern und eine Kultur konstanter Qualität in allen Bereichen des Spieleentwicklungsprozesses zu etablieren." Seine Arbeit war maßgeblich an den drei unter seiner Leitung veröffentlichten Titeln des Studios beteiligt: Little Nightmares 3, The Casting of Frank Stone und Directive 8020.

Er hat auch eine Botschaft an alle seine Kollegen im Studio: "An alle bei Supermassive Games, ich bin so dankbar für alles, was ich mit euch gelernt und erlebt habe. Ihr seid das beste narrative Videospielstudio der Welt – ihr seid brillant! Und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft."

Obwohl er bereits gesagt hat, dass er den Sommer mit seiner Familie im Urlaub verbringen wird, verspricht er, weiterhin in der Welt der Videospiele aktiv zu bleiben und ist offen für Kooperationen. Er erwähnt auch, dass er an der Gamescom teilnehmen wird.