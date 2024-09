Supermassiv über die Erschaffung der gruseligen Feinde von Little Nightmares 3: "Alles beginnt mit Kindheitsängsten"

HQ

Wir haben vor kurzem eine vollständige Vorschau von Little Nightmares 3 veröffentlicht, in der wir in zwei separate Levels eingetaucht sind und sie mit den brillanten letzten beiden Spielen verglichen haben, um zu sehen, wie Supermassive Games mit der Übernahme der Franchise umgeht, die früher ein Synonym für Tarsier Studios war. Aber das ist noch nicht alles,Little Nightmares 3 was wir für euch haben, denn wir hatten auch die Gelegenheit, mit Coralie Feniello von Supermassive, der Produzentin des kommenden Threequels, zu sprechen.

Im Interview haben wir gefragt, wie Supermassive den Charme und die Atmosphäre beibehält, die wir von der Little Nightmares -Serie kennen und erwarten. Feniello erzählte uns:

"Ich war damals Associate Producer, und so habe ich an dem Franchise gearbeitet, und es gibt andere Leute im Team, die an Little Nightmares 1 und 2 gearbeitet haben, und wir bei Bandai Namco stellen sicher, dass die DNA von dem im zweiten Opus erhalten bleibt."

Etwas später haben wir gefragt, was hinter der Erschaffung einer so dunklen und verdrehten Welt steckt. Feniello lüftete den Vorhang und verriet, dass es darum geht, die Ängste der Kindheit zu nutzen.

"Ich denke, alles beginnt mit Ängsten in der Kindheit, und das ist das Schlüsselwort hier. Kindheitsängste sind etwas, das jeder auf der ganzen Welt erlebt, und deshalb versuchen wir, darüber nachzudenken und dem Spieler das Gefühl zu geben, sehr klein zu sein in einer Welt, die nicht für ihn gemacht ist, in einer sehr großen Welt. Und ich denke, ja, alles fängt hier an, und dann arbeiten wir aus und finden neue Orte und neue Orte, neue Antagonisten, alles."

Das vollständige Interview könnt ihr euch unten ansehen, in dem wir auch über die beiden neuen Protagonisten, den kooperativen Modus und mehr sprechen.