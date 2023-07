Supermarktkette Tesco will den Verkauf von physischen Videospielen einstellen

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass physische Videospiele auf dem Rückzug sind. Die Menschen tendieren immer mehr zum praktischen digitalen Veröffentlichungskonzept, und aus diesem Grund sehen wir, dass weltweit weniger verpackte Videospiele gekauft werden.

In diesem Zusammenhang hat Tesco, eine der größten Supermarktketten in Großbritannien, angekündigt, dass sie in ihren 2.800 Filialen keine physischen Videospiele mehr in ihren Regalen vorrätig haben wird. Tesco hat erklärt, dass es weiterhin digitale Punktekarten (wie V-Bucks und eShop-Guthaben) auf Lager haben wird, aber dass es in seinen Geschäften keine Boxen und Boxen mit Spielen mehr geben wird.

Wie Gamesindustry.biz berichtet, kommt dies ungefähr zur gleichen Zeit, in der GameStop seinen vollständigen Rückzug aus Irland angekündigt und alle 35 Filialen im ganzen Land geschlossen hat.

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, warum wir diesen Trend sehen, stellt Gamesindustry auch fest, dass in Großbritannien im Juni trotz des Debüts von Diablo IV, Street Fighter 6, Final Fantasy XVI und F1 23 nur 18 % dieser Spiele physische Verkäufe waren.