Super-Mario-Spielfilm von Illuminations soll Ende 2022 anlaufen

Während der heutigen Nintendo Direct trat der Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto auf die Bühne, um die Fans über den Produktionsverlauf des Mario-Films zu informieren. Der Manager enthüllte, dass der von Illumination (dem Team hinter Ich - Einfach unverbesserlich) gedreht wird und auf eine Veröffentlichung am 22. Dezember 2022 (in Nordamerika) abzielt. Außerdem haben wir erfahren, welche Synchronsprecher die beliebten Charaktere aus dem Pilzkönigreich im Englischen vertonen. Merkwürdigerweise wurde die ikonische Mario-Stimme von Charles Martinet nicht für den Klempner gewählt, da der Synchronsprecher lediglich in Cameo-Rollen auftreten werde.