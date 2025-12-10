Superman x Spider-Man Comiccover enthüllt

HQ

Es gibt nur wenige Superhelden, die berühmter sind als Spider-Man und Superman, und so bringen DC und Marvel das Duo in einer neuen Comicserie zusammen, die im März 2026 erscheinen soll. Jetzt haben wir die Titelseiten für diese Ausgaben, in denen unsere freundlichsten Superhelden gemeinsam Verbrechen bekämpfen.

Neben den Geschichten, die sich um Superman und Spider-Man drehen, gibt es auch Mini-Team-Up-Geschichten mit anderen Charakteren. Dazu gehören die Paarungen: Mary Jane und Lois Lane, Jimmy Olsen & Carnage, Superboy und Spider-Man 2099, Power Girl & Punisher, Superboy Prime & Black Suit Spider-Man sowie der Daily Planet und Daily Bugle.

Wir wissen nicht, welchen Bedrohungen Spidey und Supes im nächsten März gegenüberstehen werden, aber wenn es eine Zusammenarbeit der beiden erfordert, stellen wir uns vor, dass das eine ziemlich ernste Angelegenheit ist. Auf einem der Cover sehen wir sie gegen Lex Luthor und Green Goblin kämpfen, was für sich genommen ein episches Bösewicht-Team sein könnte.

