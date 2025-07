Superman wird mit Batman und Wonder Woman in einem Film abhängen

HQ

Eigentlich ist es nur noch ein Tag bis zur Premiere von Superman in den Kinos, die am 11. Juli stattfinden wird. Mehrere andere Superhelden werden in dem Film auftreten, nicht zuletzt Guy Gardner (Green Lantern), Hawkgirl und Mister Terrific. Nichtsdestotrotz gibt es einige, die nicht auftreten werden, die DC-Legenden Batman und Wonder Woman.

Batmans Status im DCU ist derzeit sehr unklar, und im Fall von Wonder Woman scheint DC erst vor kurzem mit der Arbeit an ihrer Zukunft begonnen zu haben. Bedeutet das also, dass sich die Trinity-Helden von DC nicht auf der großen Leinwand treffen werden?

Das ist die Frage, die dem Regisseur und DCSuperman -Filmchef James Gunn kürzlich bei einer Veranstaltung auf dem roten Teppich gestellt wurde und glücklicherweise mit Ja beantwortet wurde (via GeekTyrant):

"Natürlich, ja! Aber nicht im nächsten Film."

Kurz gesagt, es wird passieren, aber es sieht so aus, als müssten wir mindestens ein paar Jahre warten, bis die größten DC-Charaktere in einem Filmkontext zusammenkommen.

Mit Bing AI erstelltes Bild.