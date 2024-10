Superman wird im kommenden Film seinen "guten Jungen" Krypto an seiner Seite haben

HQ

In der Welt der Comics gibt es den Hund Krypto von Superman seit 1955, und er ist auch in TV-Serien wie Smallville und der animierten DC League of Super-Pets aufgetreten. Aber... in den größeren und auffälligerenSuperman Live-Action-Filmen war Krypto auffallend abwesend.

Doch das wird sich im nächsten Jahr ändern. Wenn Superman im Juli Premiere feiert, wird Krypto einen Auftritt haben. Dies wurde mehrfach gemunkelt, und angesichts der Tatsache, dass der Film auf dem All-Star-Comic (Superman in dem Krypto vorkommt) basiert und der Schöpfer und DC-Chef James Gunn ein bekannter Tierschützer ist, ist es vielleicht keine Überraschung, dass dies jetzt bestätigt wurde.

Via Threads schreibt Gunn, dass der Film Krypto auf einem seiner Rettungshunde basiert, der aus schrecklichen Verhältnissen kam und in den frühen Tagen ein echter Unruhestifter war, aber heute ein wohlhabenderer "guter Junge" ist. Er motiviert sich selbst so:

"Ich erinnere mich, dass ich dachte: "Meine Güte, wie schwierig wäre das Leben, wenn Ozu Superkräfte hätte?" - und so kam Krypto ins Drehbuch und veränderte die Form der Geschichte, so wie Ozu mein Leben veränderte. Gibt es einen besseren Zeitpunkt, um den nicht so guten-guten Jungen Krypto vorzustellen, als den AdoptaShelterDog-Monat. Übrigens, Ozu ist heute ziemlich oft ein sehr guter Junge."

Gunns Threads-Beitrag zeigt auch das erste Bild des Films Krypto in einer nachgestellten Szene aus All Star Superman #6 (erstellt vom schottischen Duo Grant Morrison und Frank Quitely.