Superman wird gegen Brainiac in Man of Tomorrow kämpfen

Es dauerte nur einen Monat nach der Premiere, bis bestätigt wurde, dass Superman bereits im Juli 2027 eine Fortsetzung mit dem Namen Man of Tomorrow bekommen wird. DC-Filmchef und Regisseur (und Drehbuchautor) James Gunn stellte kurz darauf das Drehbuch fertig, und seitdem fragen sich viele, wer der nächste Bösewicht sein würde.

Wir haben ein paar Hinweise bekommen, die viele Fans dazu gebracht haben, es im Vorfeld herauszufinden, aber jetzt wissen wir es mit Sicherheit. The Wrap berichtet, dass Brainiac sein Filmdebüt geben wird. Dieser Bösewicht sammelt Städte (auch von Supermans Heimatplaneten Krypton), indem er sie einfach schrumpft - und die Bedrohung ist so groß, dass Superman und Lex Luthor gezwungen sind, zusammenzuarbeiten.

Wir können nur spekulieren, wie sie es schaffen werden, ihn zu besiegen, und wir haben keine weiteren Details. Aber wenn man bedenkt, dass es nur noch 20 Monate bis zur Premiere von Man of Tomorrow sind, wird das Casting wahrscheinlich bald beginnen, so dass wir vielleicht nicht allzu lange warten müssen, um herauszufinden, wer Brainiac spielen wird.