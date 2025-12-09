Superman war dieses Jahr der beliebteste Film auf IMDB

HQ

Es stand viel auf dem Spiel für Superman , den Film, der das neue DCU der DC-Filmchefs Peter Safran und James Gunn einleitete. Glücklicherweise scheint der Film gut gelaufen zu sein, mit positiven Kritiken von Kritikern und Publikum sowie Ticketverkäufen, die die diesjährigen Marvel-Filme übertrafen.

Dies veranlasste Warner, schnell eine Fortsetzung in Form von Man of Tomorrow in Auftrag zu geben, die im Juli 2027 Premiere feiern wird, nur zwei Jahre und einen Monat nach Superman. Nun haben wir weitere Beweise dafür, wie beliebt Superman s Rückkehr war.

Die Filmseite IMDB hat in diesem Jahr die zehn beliebtesten Filme auf der Seite veröffentlicht, basierend auf Seitenaufrufen und Suchanfragen – und an erster Stelle finden wir Superman. Und das ist noch nicht alles: Superman selbst, David Corenswet, steht auf Platz neun der Liste der beliebtesten Schauspieler des Jahres (die Liste wird von Isabella Merced angeführt, die neben The Last of Us: Season 2 auch in... Superman, unter anderen Projekten)

Warner hatte insgesamt ein gutes Jahr an den Kinokassen, mit vier Beiträgen in den Top 10, aber wie wir letzte Woche berichteten, scheinen sie nun an Netflix verkauft worden zu sein, sofern es keine größeren Überraschungen gibt. Wie sich das auf das Unternehmen auswirken wird, bleibt abzuwarten.

